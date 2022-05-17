Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - сказал он.

По его словам, в зоне постоянного внимания находится участок, который находится недалеко от Приднестровского региона Молдовы.

"Хотя есть имитация определенных действий со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить и на любые, и даже вооруженные провокации", - подчеркнул спикер ОВА.

Братчук подчеркнул, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется высокая вероятность нанесения войсками РФ ракетных ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb