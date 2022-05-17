English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество В Одессе задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к диверсионно-разведывательным группам врага

В Одессе задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к диверсионно-разведывательным группам врага

17 мая, 2022 вторник
09:26
Общество

В Одесской области продолжаются работы по выявлению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Были задержаны несколько граждан, в настоящее время их причастность к ДРГ уточняется

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - сказал он.

По его словам, в зоне постоянного внимания находится участок, который находится недалеко от Приднестровского региона Молдовы.

"Хотя есть имитация определенных действий со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить и на любые, и даже вооруженные провокации", - подчеркнул спикер ОВА.

Братчук подчеркнул, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется высокая вероятность нанесения войсками РФ ракетных ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одесса
война с Россией
война
новости Одессы
новости Одесчины
Читайте также:
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 мая, 2022 воскресенье
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
Су-24
16 мая, 2022 понедельник
Украинская авиация уничтожила российскую переправу через реку Ингулец
15 мая, 2022 воскресенье
Путин хочет захватить не только Украину: Финляндия и Швеция тоже в опасности, – чешский журналист Соукуп
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.64
    Продажа 33.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
10:28
электроэнергиия
В Луганской области электричество есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине, - ОГА
10:27
Путин
Путин лично принимает тактические решения на уровне комбрига, что могло способствовать военным неудачам РФ на Донбассе, - Times
10:18
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты продолжают массово похищать и пытать людей, — первый заместитель главы облсовета
10:01
Обновлено
Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Яворовском районе Львовской области
10:00
Эксклюзив
Россия непредсказуема: необходимо больше войск НАТО в Литве, Латвии и Эстонии, - посол Сарапинас
09:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
Американцы не готовы предоставлять мощные ракетные системы HIMARS, пока не убедятся, что Украина может качественно ими воспользоваться, — Згурец
09:40
Россияне пытаются удержаться на севере Харьковщины, чтобы предотвратить удары ВСУ по военным объектам в окрестностях Белгорода, - ISW
09:33
Россия ударила пятью ракетами по гражданским объектам Ахтырки в Сумской области: по меньшей мере 5 раненых
09:25
Около 27,9 тыс. военных, 1235 танков, 201 самолет и 167 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 17 мая
09:05
Россия попытается возобновить темп наступления на Донбассе с помощью массированных артобстрелов, - британская разведка
08:52
Флаг Словакии
Словакия расследует дело против экс-главы Минюста, одобрявшего войну РФ против Украины
08:46
Интервью
Игорь Кондратюк: Путин – маньяк, садист, убийца. Кто угодно. Но не человек
08:40
Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие
08:34
Украина - "Эмполи": где и когда смотреть товарищеский матч национальной сборной
08:30
PR
PESEL
Песель для украинцев в Польше. Как получить и для чего нужно
08:15
Эксклюзив
Диалог глухого с немым. Военный эксперт Сергей Згурец рассказал о деталях телефонных переговоров министров обороны США и России
08:11
Захватчики обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары по Попаснянской общине в Луганской области, в области по меньшей мере 10 погибших
07:47
Россия удерживает в Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп, - Пентагон
07:17
Враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и проводит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы, - Генштаб ВСУ
06:56
Аналоги CoolCola, Fancy и Street. В России создали суррогаты известных напитков с "узнаваемым вкусом"
06:41
В Испании столкнулись грузовой и пассажирский поезда: один человек погиб, 85 пострадали
06:26
УЗ объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 мая
06:00
"Сделаем все необходимое, чтобы помочь". Латвия, Литва и Эстония поддержали решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
05:43
Оккупанты планируют с помощью "референдума" захватить Запорожскую АЭС
05:28
Прошедшие сутки украинские войска на Востоке уничтожили почти 180 кафиров и около 30 единиц техники
05:03
Сенат США
Сенат США во время предварительного голосования одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
04:47
Евросоюз поможет Украине экспортировать заблокированное Россией зерно по железной дороге, - Боррель
04:24
Индия передумала покупать у России 10 вертолетов, стоимостью свыше $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово присоединяется к санкциям Евросоюза против России и Беларуси
03:40
США
США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине
03:16
Возле Чернобаевки уничтожен состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов, - ОК "Юг"
02:53
Зеленский подчеркнул главам ЕС, что нефтяное эмбарго в интересах не только Украины, но и всей Европы
02:31
В течение 16 мая уничтожено 5 воздушных целей россиян, в том числе самолет Су-25 и пункт управления БТГ
02:09
За прошедшие сутки защитники Донбасса отбили 11 атак врага, уничтожили 25 единиц техники и 1 самолет
00:53
Обновлено
Российская авиация нанесла ракетный удар по Львовщине, вероятно, с территории Беларуси. Работало ПВО. Взрывы подтверждены в Яворовском районе
00:30
Эксклюзив
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
00:17
Обновлено
Из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять
2022, понедельник
16 мая
23:47
Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters
23:23
Эксклюзив
Россия не сможет ответить на расширение НАТО, - эксперт-международник Куса
23:15
ВСУ не дают россиянам продвигаться вглубь территории на востоке Украины, - Маляр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV