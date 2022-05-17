В Одессе задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к диверсионно-разведывательным группам врага
В Одесской области продолжаются работы по выявлению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Были задержаны несколько граждан, в настоящее время их причастность к ДРГ уточняется
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - сказал он.
По его словам, в зоне постоянного внимания находится участок, который находится недалеко от Приднестровского региона Молдовы.
"Хотя есть имитация определенных действий со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить и на любые, и даже вооруженные провокации", - подчеркнул спикер ОВА.
Братчук подчеркнул, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется высокая вероятность нанесения войсками РФ ракетных ударов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное