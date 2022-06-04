В Одессе задержаны нарушители, запускавшие фейерверк во время воздушной тревоги

О задержании на собственном телеграмм-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, в Одессу приехала российская пропагандистка Марина Овсянникова.

"Патрульными полицейскими Одессы уже задержаны "шутники", устроившие фейерверк во время воздушной тревоги в городе. Сейчас выясняются все подробности происшествия и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правовому режиму военного положения", - написал Братчук.