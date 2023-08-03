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В Одессе задержан юрисконсульт "Партии Шария": подозревается в работе на разведку РФ

3 августа, 2023 четверг
10:53
Криминал

В Одессе задержан помощник-юрисконсульт нескольких депутатов из фракции "Партии Шария", который, по данным следствия, работал на российскую военную разведку и передавал цели для воздушных ударов по городу

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, частный юрист ранее являлся помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. Он вместе с женой после полномасштабного вторжения уехал в временно оккупированный Симферополь. Там обратился в "военный комиссариат Крыма" по собственной инициативе.

Его завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорий Иванов, представившийся сотрудником ФСБ.

Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel". Фигурант получил 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных. он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб", - рассказывают в СБУ.

Отмечается, что мужчина передавал россиянам цели для воздушных атак по городу и отчитывался об их последствиях. Также он отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО. Для прикрытия юрист устроился в одну из местных общественных организаций, которая помогала поддерживать правопорядок в городе.

Мужчину задержали в Одессе в ходе многоэтапной операции. Во время обысков у него изъяли телефоны, электронные носители информации с поличным и оружие с боеприпасами, которые направили на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Пока он под стражей.

О подозрении в шпионаже планируют сообщить его российскому куратору. СБУ идентифицировала также пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ среди его близкого окружения.

"Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала супругу предателя, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ получая ежемесячное жалование. В частности, женщина администрирует телеграмм-канал, который по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе. Решается вопрос относительно сообщение ей о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 28 июля стало известно, что дело прокремлевского блоггера Анатолия Шария и бывшего начальника полиции Винницкой области за работу на российскую спецслужбу передали в суд. Их подозревают в государственной измене.
Одесса
СБУ
Война с Россией
государственная измена
Анатолий Шарий
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