В Одессе задержан шпион, информировавший россиян о дислокации ВСУ

Об этом сообщили на странице Службы безопасности Украины.

В первую очередь, шпион пытался выявить локации центров управления и системы ПВО украинских войск. Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам.

"Полученные сведения передавал через "связной". Им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства "Бел.ru", которое находится в Белгородской области России. Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный телеграмм-канал", – говорится в сообщении .

Российский агент был задержан во время спецоперации в Одессе при попытке передачи информации. Пособником оккупантов оказался местный житель, которого вражеская спецслужба привлекла к сотрудничеству уже после полномасштабного вторжения из-за запрещенных соцсетей.

"Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его помещении обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ", - сообщили в СБУ.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 26 ноября в Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор.

25 ноября в Киеве разоблачили вражеского агента из оккупированного Крыма, который собирал разведданные и готовил диверсии.

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