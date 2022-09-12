Об этом в утренней сводке сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Агента России задержали в Одессе – это бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.

Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций для их дискредитации и попыток вербовки. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене.

Напомним, в Харьковской области задержан и выдвинут подозрение Роману Дудину, который до конца мая возглавлял Управление СБУ Харьковщины.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с РФ.

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