В Одессе задержан начальник таможенной лаборатории во время получения очередной взятки
СБУ задержала начальника Одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы, систематически принимавшего взятки от бизнесменов
Об этом сообщили в СБУ.
В Одессе задержан начальник управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Человек систематически требовал деньги с бизнесменов, импортировавших продукты.
"За взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы", - утверждали в пресс-службе.
Так, за каждую такую "услугу" чиновник брал $300, а правоохранители задержали мужчину на рабочем месте при получении очередной неправомерной выгоды.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
- Напомним, СБУ объявила о подозрении по уголовному делу о хищении более 90 млн грн рабочими Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины".
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