В Одессе задержан начальник таможенной лаборатории во время получения очередной взятки

Об этом сообщили в СБУ.

В Одессе задержан начальник управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Человек систематически требовал деньги с бизнесменов, импортировавших продукты.

"За взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров. Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы", - утверждали в пресс-службе.

Так, за каждую такую "услугу" чиновник брал $300, а правоохранители задержали мужчину на рабочем месте при получении очередной неправомерной выгоды.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).