В Одессе задержан мужчина, который заказал убийство владельца клиники и его жены

Об этом сообщает Нацполиция.

В середине сентября этого года Нацполиция получила от МВД Молдавии информацию о подготовке заказного убийства гражданина Украины.

По данным следствия, правоохранители установили личности заказчика, жертв и киллера. Иностранец хотел завладеть бизнесом украинца, поэтому после ликвидации мужчины должны были убить его жену. Он арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника, но после начала полномасштабного вторжения РФ он выехал из Украины и перестал платить аренду, поэтому арендодатель заключил договор с новым клиентом. Правоохранители узнали, что после ликвидации супругов следующей жертвой должен был стать соотечественник заказчика.

Полиция установила связь с киллером, поэтому согласился сотрудничать и под их контролем вел все переговоры с заказчиком. Он получил аванс в размере $5 000, а остальные $10 000 заказчик должен был выслать после предоставления доказательств убийства владельца клиники. Деньги заказчик передавал через посредников, оставив их в указанном месте, после чего киллер получил уведомление с координатами.

При содействии Интерпола и Европола украинские и молдавские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, чтобы заказчик получил якобы фотоподтверждение и перечислил деньги.

В Одессе спецслужбы задержали иностранца и провели обыски на территории Одессы и Киева у лиц, причастных к преступлению.

Прокуратура сообщила фигуранту подозрение за умышленное заказное убийство (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: Национальная полиция Украины