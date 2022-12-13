В Одессе задержан коллаборант, связанный с ЧВК Вагнера и московским ОМОНом
Коллаборант собирал данные о позициях ВСУ, особенностях маскировки береговой охраны и ее многочисленности. Были разоблачены контакты предателя с ЧВК Вагнера и московским ОМОНом
Об этом сообщила Служба безопасности Украины .
На телефоне злоумышленника были обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.
Коллаборант собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Отмечается, что коллаборант пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, вовлеченных в защиту прибрежной зоны Одессы.
Эту информацию россияне использовали для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.
Для сбора развединформации агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотографирование. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения. В начале вторжения коллаборант в соцсетях призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, предателя доставили в больницу в Симферополе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.88
- Актуальное
- Важное