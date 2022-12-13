Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

На телефоне злоумышленника были обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Коллаборант собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Отмечается, что коллаборант пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, вовлеченных в защиту прибрежной зоны Одессы.

Эту информацию россияне использовали для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Для сбора развединформации агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотографирование. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения. В начале вторжения коллаборант в соцсетях призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, предателя доставили в больницу в Симферополе.

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