В Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Одессе. Мужчина собирал разведданные об личном составе и военной технике ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
СБУ информирует, что мужчина искал данные о количестве личного состава и военной техники, обороноспособности и боевой готовности военных объектов.
"Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу", - рассказывают правоохранители.
Следствие обнаружило: агентом был местный житель, "активный сторонник "русского мира". Также он стремился получить место в оккупационной администрации в случае захвата Одесщины войсками РФ".
Соратника российских спецслужб разоблачили во время его попытки передать разведданные врагу. Когда СБУ проводила обыски, был обнаружен видеорегистратор и устройства с информацией, доказывающей противоправную деятельность мужчины.
"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - передает Служба безопасности Украины.
- Напомним, 25 ноябрясообщалось о задержке Службой безопасности Украины российского агента в Киеве, прибыв из временно оккупированного Крыма для организации диверсий.
- Тогда же СБУ отчитывалась об обысках в храмах УПЦ (МП) на Буковине, там нашли методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.
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