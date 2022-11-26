В Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

СБУ информирует, что мужчина искал данные о количестве личного состава и военной техники, обороноспособности и боевой готовности военных объектов.

"Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу", - рассказывают правоохранители.

Следствие обнаружило: агентом был местный житель, "активный сторонник "русского мира". Также он стремился получить место в оккупационной администрации в случае захвата Одесщины войсками РФ".

Соратника российских спецслужб разоблачили во время его попытки передать разведданные врагу. Когда СБУ проводила обыски, был обнаружен видеорегистратор и устройства с информацией, доказывающей противоправную деятельность мужчины.

"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - передает Служба безопасности Украины.

Напомним, 25 ноябрясообщалось о задержке Службой безопасности Украины российского агента в Киеве, прибыв из временно оккупированного Крыма для организации диверсий.

Тогда же СБУ отчитывалась об обысках в храмах УПЦ (МП) на Буковине, там нашли методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

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