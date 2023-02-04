В Одессе задержан агент ФСБ, его подозревают в госизмене
СБУ в Одессе задержала агента российской ФСБ, собиравшего развединформацию в пользу страны-агрессора, его подозревают в государственной измене
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали вражеского агента в Одессе: мужчина с 2010 года контактировал с российской спецслужбой. Отмечается, что с 2022 года он активизировал сбор разведданных о боевой подготовке ВСУ на Юге Украины.
Так, агент ФСБ следил за международными учениями военных в Черном море и тренировками сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в том числе подсчитывал количество "джавелинов". Также мужчина пытался проследить за поставкой товаров двойного назначения в порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.
"По данным следствия, предателем оказался местный житель, который в 1990 году окончил Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитана", – отметили в пресс-службе.
Сообщается, что после того агент занимался бизнесом и контрабандой продуктов из РФ. Позже его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Курской области.
"За выполнение заданий врага предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. долл. во временно оккупированном Крыму", - добавили в службе.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
- Правоохранители задержали агента, который "сливал" российским спецслужбам размещение критической инфраструктуры, противовоздушной обороны и сухопутных войск на территории Черкасской области.
- Служба безопасности Украины идентифицировала и задержала двух российских агентов. В частности, один мобилизовался в ВСУ и сливал врагу позиции в Донецкой области, а другой переселенец работал в Одесской области.
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