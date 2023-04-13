В Одессе задержали радиомеханика завода ВПК, корректировавшего атаки дронов Shahed
СБУ задержала российского информатора, корректировавшего атаки "шахедов" по Одессе, им оказался радиомеханик завода военно-промышленного комплекса
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленник распространял данные о расположении ВСУ и важных объектах оборонно-промышленного комплекса города Одесса. Эту информацию враг использовал для ударов по иранским дронам Shahed.
Следствие установило, приспешником рашистов был радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса. В телеграмм-группе мужчина распространял разведданные по выполнению предприятием оборонных заказов.
"После российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов" с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", - отмечают в пресс-службе.
Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину и ВСУ.
- 11 апреля стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.
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