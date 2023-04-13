Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленник распространял данные о расположении ВСУ и важных объектах оборонно-промышленного комплекса города Одесса. Эту информацию враг использовал для ударов по иранским дронам Shahed.

Следствие установило, приспешником рашистов был радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса. В телеграмм-группе мужчина распространял разведданные по выполнению предприятием оборонных заказов.

"После российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов" с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", - отмечают в пресс-службе.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину и ВСУ.