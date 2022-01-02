В Одессе задержали полуобнаженного мужчину с ружьем

Его заметили у поста "Воронцовский". К тому же, он был босиком, передает местная газета Думская.net.



Муниципалы задержали мужчину, 1981 года рождения, и вызвали патрульных.



Задержанный доставлен в Приморский райотдел.











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