В Одессе задержали полуобнаженного мужчину с ружьем
Поздно вечером 1 января 2022 года сотрудники "Муниципального караула" задержали в центре Одессы мужчину, который разгуливал по улице в одних спортивных штанах и с ружьем в руках
Его заметили у поста "Воронцовский". К тому же, он был босиком, передает местная газета Думская.net.
Муниципалы задержали мужчину, 1981 года рождения, и вызвали патрульных.
Задержанный доставлен в Приморский райотдел.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное