В Одессе задержали 12 диверсантов, которые готовили протесты и массовые беспорядки и хранили оружие и взрывчатку
В Одессе во время масштабной спецоперации по выявлению организаторов и исполнителей диверсий и провокаций к годовщине трагедии 2 мая были задержаны 12 человек
Об этом сообщает ГБР .
"Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе. В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, задержанные работали в частности над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.
Правоохранители обнаружили арсенал оружия и взрывчатки: большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним нашли в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у диверсантов были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий - 2 мая", - отметили в ГБР.
ГБР возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Задержанные были переданы СБУ для дальнейших процессуальных действий.
Справка: События 2 мая - массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года между проукраинскими гражданами, в том числе футбольными болельщиками, с одной стороны и пророссийскими коллаборационистами - с другой. Во время уличного противостояния с огнестрельным оружием были убиты проукраинские активисты Андрей Бирюков и Игорь Иванов. Позже при пожаре в Доме профсоюзов погибли десятки пророссийских коллаборантов.
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