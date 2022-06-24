В Одессе вырастет стоимость проезда в маршрутках

Об этом сообщил Одесский городской совет в Telegram .

"Со 2 июля проезд будет стоить 15 гривен", - говорится в сообщении.

Причина - повышение цен на горюче-смазочные материалы. В то же время стоимость проезда в электротранспорте не изменится.