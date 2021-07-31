В Одессе вспыхнул пожар на рынке
Около 12:00 в субботу, 31 июля 2021 года, произошло возгорание в одесском микрорайоне Поселок Таирова, который является вторым по величине многоэтажным спальным районом города
Горело одно из заведений уличной еды, передает Еспресо.TV.
По данным одесской интернетгазеты Думская.net, произошло это рынке по адресу улица Левитана 67/1.
Как сообщают очевидцы, огонь возник в одном из МАФов, где расположена служба доставки еды CAPPI.
Пожарные смогли потушить возгорание с крыши.
"В результате инцидента никто не пострадал, но дым над микрорайоном поднялся довольно сильный", - отмечает издание.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное