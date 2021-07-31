В Одессе вспыхнул пожар на рынке

Горело одно из заведений уличной еды, передает Еспресо.TV.



По данным одесской интернетгазеты Думская.net, произошло это рынке по адресу улица Левитана 67/1.



Как сообщают очевидцы, огонь возник в одном из МАФов, где расположена служба доставки еды CAPPI.



Пожарные смогли потушить возгорание с крыши.



"В результате инцидента никто не пострадал, но дым над микрорайоном поднялся довольно сильный", - отмечает издание.