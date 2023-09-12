В Одессе впервые в Украине используют ИИ для диагностики болезней головного мозга

Об этом пишет МОЗ.

"Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект телемедицины BrainScan.

Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Министерство объясняет, что это ускоряет процесс диагностики в несколько раз.

Сообщается, что использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга уже показало хорошие результаты.

"Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине", - отмечает учреждение.