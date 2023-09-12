В Одессе впервые в Украине используют ИИ для диагностики болезней головного мозга
В Одессе впервые в Украине запустили проект по телемедицине BrainScan, диагностирующий болезни головного мозга с помощью ИИ
Об этом пишет МОЗ.
"Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект телемедицины BrainScan.
Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Министерство объясняет, что это ускоряет процесс диагностики в несколько раз.
Сообщается, что использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга уже показало хорошие результаты.
"Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине", - отмечает учреждение.
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