В Одессе возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры и некоторых районов города
В Одессе уже вернули свет критической инфраструктуре, энергетики работают, чтобы вернуть свет всем жителям города
Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".
"По состоянию на 12:00 6 декабря уже возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе: прежде всего тепло- и водоснабжение, больницы. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Энергетики совместно с местными властями и коммунальными службами продолжают работать, чтобы вернуть свет всем жителям города", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что 5 декабря из-за очередной ракетной атаки со стороны РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Одессе произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.
"За ночь энергетикам ДТЭК совместно со специалистами НЭК "Укрэнерго" и коммунальными службами удалось подать напряжение на критическую инфраструктуру - объекты водоканала, теплоснабжения и больницы. В некоторых районах Одессы уже возобновлена подача воды и тепла", - заявили в ДТЭК "Одесские электросети" ".
Работы продолжаются для того, чтобы постепенно подать напряжение и бытовым потребителям, говорят в компании.
Энергетики просят выключить все приборы и поочередно включать их только после возобновления электроснабжения. Это поможет избежать новых аварий на распределительных электросетях.
"Просим всех клиентов максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме", – призвали в компании.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Вместе с тем украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.
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