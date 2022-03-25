В Одессе волонтеры начали собирать помощь военным в биткоинах, - депутат Одесского райсовета
Валентина Шульц отметила, что потом биткоины монетизируют
"Если у кого есть желание помочь, то одесские волонтеры собирают помощь для военных в биткоинах". – подчеркнула она в эфире Espreso TV
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Депутат добавила: "Также мы обратились ко всем основным автодилерам Европы, чтобы они помогли предоставить автомобили для украинских военных. Наша армия в этом нуждается".
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