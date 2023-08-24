В Одессе во время воздушной тревоги работала ПВО

Об объявлении опасности сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Они также написали о взрывах и работе ПВО.

Впоследствии работу ПВО подтвердил глава ОВА Олег Кипер.

"Жители области и гости региона оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги. Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - отметил глава Одесской ОВУ.

Уже в 23:37 воздушная тревога была упразднена.