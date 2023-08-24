В Одессе во время воздушной тревоги работала ПВО
Поздно вечером 24 августа в Одессе была объявлена воздушная тревога, которая оказалась реальной, ведь в небе работала ПВО
Об объявлении опасности сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Они также написали о взрывах и работе ПВО.
Впоследствии работу ПВО подтвердил глава ОВА Олег Кипер.
"Жители области и гости региона оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги. Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - отметил глава Одесской ОВУ.
Уже в 23:37 воздушная тревога была упразднена.
- Напомним, в ночь на 24 августа в Днепре и сопредельных областях на востоке и юге объявляли ракетную и баллистическую опасность. Россияне ударили по автовокзалу. В результате атаки ранены 10 человек и повреждены десятки зданий
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