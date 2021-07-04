В Одессе во время пожара спасены мать с ребенком, в Подольске из пламени вытащили 69-летнего мужчину
В городе Одесса в субботу, 3 июля 2021 года, во время тушения пожара пожарные вывели подальше от огня мать с ребенком. Похожая ситуация имела место в городе Подольск Одесской области, но там спасенный человек, к сожалению, успел получить ожоги
Об этом говорится в информации о действиях украинских спасателей за прошедшие сутки, передает Еспресо.TV .
"В 16 часов 17 минут спасатели получили вызов о задымлении на кухне ресторана Slow Piggy по улице Гаванная, Приморского района Одессы, который находится на 1-м этаже 2-х этажного дома. Уже в 16 часов 39 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена шкаф для копчения мяса на кухне на площади 8 м2 ", - рассказывает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во время тушения пожара из квартиры на 2-м этаже эвакуированы женщина с ребенком (анкетные данные не предоставили).
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб - устанавливаются. От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.
"3 июня, в городе Подольск по улице Льва Толстого, в 12 часов 29 минут спасатели выехали на ликвидацию возгорания в квартире. По прибытию было установлено, что горит домашнее имущество в квартире на 2-м этаже 9-ти этажного жилого дома. При тушении пожара спасен пострадавший хозяин квартиры, гражданин 1952 года, который получил отравление продуктами горения и ожоги обоих плеч и лица II-III АВ степени, 12% ", - отмечают спасатели.
Мужчину госпитализировали. Пожар был локализован в 12 часов 51 минуту и ликвидирован спасателями в 13 часов на площади 6 м2.
- Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила вертолеты H225 Super Puma от французской компании Airbus Helicopters.
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