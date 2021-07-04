В Одессе во время пожара спасены мать с ребенком, в Подольске из пламени вытащили 69-летнего мужчину

Об этом говорится в информации о действиях украинских спасателей за прошедшие сутки, передает Еспресо.TV .

"В 16 часов 17 минут спасатели получили вызов о задымлении на кухне ресторана Slow Piggy по улице Гаванная, Приморского района Одессы, который находится на 1-м этаже 2-х этажного дома. Уже в 16 часов 39 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена шкаф для копчения мяса на кухне на площади 8 м2 ", - рассказывает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



Во время тушения пожара из квартиры на 2-м этаже эвакуированы женщина с ребенком (анкетные данные не предоставили).



Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб - устанавливаются. От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила вертолеты H225 Super Puma от французской компании Airbus Helicopters.