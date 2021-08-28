В Одессе во время ЛГБТ-прайда произошли столкновения, 29 человек задержаны

Об этом сообщает Общественное.

По информации организаторов шествия, участие в нем приняли около 300 человек. Началось оно с задержкой, поскольку неизвестные перед началом взорвали петарду.

Правоохранители плотно окружили участников шествия и практически перекрыли центр города, но без них не обошлось. Активисты организации "Традиция и порядок" собрали митинг у городского совета Одессы и устроили столкновения с полицией.

Уполномоченный по правам человека в Одесской области Людмила Ямщикова сообщила, что полиция задержала 29 человек. На автозаках их доставили в Приморский райотдел милиции. По словам Ямщиковой, во время ЛГБТ-прайда задержаные напали на полицейских и распылили слезоточивый газ им в лицо.

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