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В Одессе во время ЛГБТ-прайда произошли столкновения, 29 человек задержаны

28 августа, 2021 суббота
20:49
Общество

В Одессе произошли столкновения между полицией и противниками ЛГБТ-прайда

Об этом сообщает Общественное.

По информации организаторов шествия, участие в нем приняли около 300 человек. Началось оно с задержкой, поскольку неизвестные перед началом взорвали петарду.

Правоохранители плотно окружили участников шествия и практически перекрыли центр города, но без них не обошлось. Активисты организации "Традиция и порядок" собрали митинг у городского совета Одессы и устроили столкновения с полицией.

Уполномоченный по правам человека в Одесской области Людмила Ямщикова сообщила, что полиция задержала 29 человек. На автозаках их доставили в Приморский райотдел милиции. По словам Ямщиковой, во время ЛГБТ-прайда задержаные напали на полицейских и распылили слезоточивый газ им в лицо.

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Одесса
задержанные
ЛГБТ
Традиция и порядок
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