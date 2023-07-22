Об этом сообщает полиция Одесской области.

Отмечается, что правоохранители задержали 20-летнего мужчину на одной из улиц Хаджибейского района Одессы. По данным следствия, он перевозил 235 свертков с психотропным веществом в автомобиле такси.

"Принадлежность веществ к категории психотропов криминалисты подтвердили с помощью экспресс-теста. Изъятые вещественные доказательства весом около 400 грамм полицейские направили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали правоохранители.

В полиции добавили, что сейчас устанавливают личности всех участников преступления и канал поставок психотропных веществ.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.