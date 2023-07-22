В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
Одесские правоохранители задержали мужчину, который во время комендантского часа перевозил в такси 235 свертков с психотропным веществом. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Отмечается, что правоохранители задержали 20-летнего мужчину на одной из улиц Хаджибейского района Одессы. По данным следствия, он перевозил 235 свертков с психотропным веществом в автомобиле такси.
"Принадлежность веществ к категории психотропов криминалисты подтвердили с помощью экспресс-теста. Изъятые вещественные доказательства весом около 400 грамм полицейские направили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
"По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали правоохранители.
В полиции добавили, что сейчас устанавливают личности всех участников преступления и канал поставок психотропных веществ.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 8 июля в Полтаве оправдали преподавателей медицинского колледжа, обвиняемых в производстве и сбыте наркотиков. Причина, по которой суд оправдал фигурантов в наркоторговле и не нашел признаков работы организованной преступной группы, заключается в том, что ни у одного из обвиняемых во время допроса правоохранители не спрашивали о создании и организации преступного объединения.
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