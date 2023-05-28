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В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии

28 мая, 2023 воскресенье
15:59
Криминал В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии

Житель Одессы из окна своего дома пугал прохожих похожим на настоящее оружием. Когда же его посетили правоохранители, то в комнатах квартиры они обнаружили профессиональные установки для выращивания каннабиса

Подробности рассказывает Патрульная полиция Одессы.

"Инспекторы получили вызов, что на улице Базарной мужчина угрожает горожанам оружием. По указанному адресу патрульные обнаружили гражданина, который из окна своего дома направлял оружие на прохожих. На место происшествия также вызвали следователей и спецподразделение. Мужчина закрылся в квартире и не хотел отпирать двери" , – отмечают полицейские.

Впоследствии, после разговора с охранниками порядка, гражданин все-таки открыл дверь дома.

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"В комнатах инспекторы обнаружили плантации растений, вероятно, наркотического происхождения, а также уже расфасованный каннабис. И хотя в руках у мужчины было игрушечное оружие, однако в доме полицейские обнаружили настоящее оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Мужчину стражи порядка задержали.

Далее делом занимаются следователи, которые установят все происшествия и дадут правовую квалификацию действиям гражданина.

Общество
Одесса
полиция
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