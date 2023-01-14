В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо

Об этом сообщили в telegram-канале Одесского горсовета.

"В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу", – говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что подвижной состав возвращается в депо.

Напомним, утром, 14 января, жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили, что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.

Утром 14 января захватчики также атаковали Харьков и Харьковскую область, они нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам.

В субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

В Укрэнерго заявили, что по состоянию на утро 14 января в системе сохраняется дефицит энергии, лимиты потребления превысили в 11 областях.

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