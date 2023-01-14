В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо
В Одессе электротранспорт остановили из-за уменьшения лимитов на электроэнергию
Об этом сообщили в telegram-канале Одесского горсовета.
"В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу", – говорится в сообщении.
В горсовете сообщили, что подвижной состав возвращается в депо.
- Напомним, утром, 14 января, жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили, что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.
- Утром 14 января захватчики также атаковали Харьков и Харьковскую область, они нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- В Укрэнерго заявили, что по состоянию на утро 14 января в системе сохраняется дефицит энергии, лимиты потребления превысили в 11 областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное