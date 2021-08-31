В Одессе в этом году не будет торжественных линеек к "первому звонку"
Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах
Об этом сообщает местное издание "Думская".
На такой шаг, по словам Буйневич, городские власти решили пойти, учитывая рекомендации Министерства здравоохранения.
Министерство здравоохранения рекомендовало ограничить массовые мероприятия с участием детей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
Также чиновник рассказала, что сейчас в одесских школах и садах остаются вакантными более 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.
Перед 1 сентября в школы и сады обосновалось всего 54 молодых специалиста, очень мало. Всего в учебных заведениях города работают 16,5 тыс. педагогов.
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