В Одессе в этом году не будет торжественных линеек к "первому звонку"

Об этом сообщает местное издание "Думская".

На такой шаг, по словам Буйневич, городские власти решили пойти, учитывая рекомендации Министерства здравоохранения.



Министерство здравоохранения рекомендовало ограничить массовые мероприятия с участием детей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.



Также чиновник рассказала, что сейчас в одесских школах и садах остаются вакантными более 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.



Перед 1 сентября в школы и сады обосновалось всего 54 молодых специалиста, очень мало. Всего в учебных заведениях города работают 16,5 тыс. педагогов.