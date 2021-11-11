В Одессе в день матча Украина - Болгария произошел пожар на стадионе "Черноморец"
Перед товарищеским матчем между сборными Украины и Болгарии в Одессе на стадионе "Черноморец" днем случился пожар
Об этом сообщает Думская.
Пожар вспыхнул в бизнес-центре на стадионе "Черноморец", где сегодня в 19.30 состоится товарищеская встреча между командами Украины и Болгарии.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из-за короткого замыкания в кулере в одном из офисов загорелись вещи на площади 2 м кв. Пожар был ликвидирован с помощью огнетушителей еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
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