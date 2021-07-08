В Одессе УПЦ (МП) устроила крестный ход, верующие заблокировали движение на автотрассе
В Одессе прихожане УПЦ Московского патриархата устроили крестный ход на автотрассе
Об этом сообщает Думская .
Огромный затор на Объездной дороге образовался из тысячи паломников, которые шли по трассе.
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождала полиция, ГСЧС и медики.
По информации пресс-службы Одесской епархии, люди шли в село Мариновку, где расположен Свято-Покровский скит. Там состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
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