В Одессе УПЦ (МП) устроила крестный ход, верующие заблокировали движение на автотрассе

Об этом сообщает Думская .



Огромный затор на Объездной дороге образовался из тысячи паломников, которые шли по трассе.

Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождала полиция, ГСЧС и медики.



По информации пресс-службы Одесской епархии, люди шли в село Мариновку, где расположен Свято-Покровский скит. Там состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

