В Одессе украинские силы ПВО сбили российский БПЛА-разведчик
Силы ПВО сбили над морем вражеский БПЛА-разведчик, до этого в Одессе были слышны взрывы
Об этом сообщило оперативное командование "Юг", пишет Одесский горсовет.
Отмечается, что БПЛА сбили над морем.
"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов. Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - говорится в сообщении.
- Напомним, недавно жители Одесщины, Николаевщины и Херсона слышали взрывы . При этом российские СМИ написали, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.
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