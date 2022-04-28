В Одессе украинские силы ПВО сбили российский БПЛА-разведчик

Об этом сообщило оперативное командование "Юг", пишет Одесский горсовет.



Отмечается, что БПЛА сбили над морем.



"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов. Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно жители Одесщины, Николаевщины и Херсона слышали взрывы . При этом российские СМИ написали, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.