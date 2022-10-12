Об этом сообщает Одесский городской совет в своем телеграмме .

12 октября горсовет опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники управления рекламы заклеивают лицо американского бизнесмена Илона Маска на билбордах. Сначала билборды были созданы в благодарность Маску за его поддержку Украины, однако в результате его недавних неоднозначных комментариев о территориальной целостности Украины было принято решение их убрать.

Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Позже Маск после серии провокационных твитов по условиям для установления мира между Украиной и РФ заявил , что он все еще на стороне нашего государства.

6 октября Илон Маск отметил , что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.

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