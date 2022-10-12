В Одессе убирают фото Илона Маска из билбордов, которыми благодарили за поддержку Украины
Одесское управление рекламы убирает фото Илона Маска из билбордов, которыми благодарили за поддержку Украины
Об этом сообщает Одесский городской совет в своем телеграмме .
12 октября горсовет опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники управления рекламы заклеивают лицо американского бизнесмена Илона Маска на билбордах. Сначала билборды были созданы в благодарность Маску за его поддержку Украины, однако в результате его недавних неоднозначных комментариев о территориальной целостности Украины было принято решение их убрать.
- Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
- Позже Маск после серии провокационных твитов по условиям для установления мира между Украиной и РФ заявил , что он все еще на стороне нашего государства.
- 6 октября Илон Маск отметил , что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.
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