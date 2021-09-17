В Одессе трамвай сбил насмерть женщину, которая вышла на рельсы

Об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook .



Отмечается, что инцидент произошел в 5:20 утра. Выезжая из депо, трамвай пересек улицу Краснослободск на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала трамвайные пути.



"Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина контактировала с передней частью вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.



В полиции сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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