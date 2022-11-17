В Одессе те улицы, на которых нет объектов критической инфраструктуры, не получат света, – Братчук
На стабилизацию ситуации в энергетике может потребоваться неделя, и до сих пор часть домов и улиц не получат электричества
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Те дома и улицы, на электросетях которых нет критически важных объектов – не получат электричества до стабилизации ситуации. На это может уйти еще неделя. Ситуация с энергетическими системами в стране – критическая. И пока она не стабилизируется – потребители не получают электричества" , – заявил Сергей Братчук, уточнив, что ситуацию контролирует НЭК "Укрэнерго".
- Утром 17 ноября вражеские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области.
- В НЭК "Укрэнерго" предупредили , что 17 ноября по всей территории Украины будут плановые и аварийные отключения света.
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