В Одессе суд наказал сепаратиста из зоопарка: обязал читать украинские книги
Призывавшего к сепаратизму сотрудника Одесского зоопарка суд приговорил к пяти годам и обязал читать произведения украинских писателей Ивана Багряного, Василия Барки, Уласа Самчука
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
Согласно им, сотрудник Одесского зоопарка, родившийся в Казахстане, но являющийся украинским гражданином, 14 февраля обнародовал в соцсети "Одноклассники" сообщение с призывами к сепаратизму.
В частности, сепаратист написал: "Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов!... Одесса - это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат-Одесса ждёт и молится за тебя!!!"
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать романы Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария", говорится в судебном приговоре.
- Напомним, мэра Рени на Одесщине подозревают в сепаратизме.
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