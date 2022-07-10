Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно им, сотрудник Одесского зоопарка, родившийся в Казахстане, но являющийся украинским гражданином, 14 февраля обнародовал в соцсети "Одноклассники" сообщение с призывами к сепаратизму.

В частности, сепаратист написал: "Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов!... Одесса - это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат-Одесса ждёт и молится за тебя!!!"

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать романы Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария", говорится в судебном приговоре.

Напомним, мэра Рени на Одесщине подозревают в сепаратизме.