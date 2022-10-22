В Одессе сработало ПВО
В ночь с 21 на 22 октября в Одессе сработало ПВО
Об этом сообщает официальный telegram-канал Одессы.
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 22:18. О работе ПВО власти города объявили в 00:05.
Жителей региона просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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