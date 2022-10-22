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В Одессе сработало ПВО

22 октября, 2022 суббота
00:59
война с Россией

В ночь с 21 на 22 октября в Одессе сработало ПВО

Об этом сообщает официальный telegram-канал Одессы.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 22:18. О работе ПВО власти города объявили в 00:05.

Жителей региона просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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