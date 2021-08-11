В Одессе состоялось прощание с художником Ройтбурдом

Об этом сообщает Радио Свобода.



Проститься с ним пришли члены семьи, друзья, художники и художники, историки и политики, журналисты и коллеги.



Среди присутствующих были мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий и пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам заведующего научным отделом Одесского художественного музея Кирилла Липатова, даже в последние часы жизни Ройтбурд обсуждал музей.

"У этого музея было три больших директора, каждый из которых оставил свой музей - это Кириак Костанди, Цвиль Емсьский-Могилевский и Александр Ройтбурд. После них музей не был похож на предыдущий", - заявил он.

На 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.