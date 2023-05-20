Об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, пишет гражданская инициатива "Деколонизация. Украина".

Демонтаж и перенос памятников на другое место может быть осуществлен только после соответствующего решения историко-топонимической комиссии и законов Украины "Об охране культурного наследия" и "О местном самоуправлении".

Фото: Деколонизация. Украина

16 марта текущего года состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии, где было принято решение о переносе памятника Льву Толстому с одноименной площади в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом в Одессе.

Справка

В честь дня рождения Льва Толстого 55 лет назад был открыт памятник русскому писателю на одноименной площади в Одессе.