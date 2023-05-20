В Одессе снесут памятник Льву Толстому
В Одессе демонтируют памятник русскому писателю Льву Толстому. Его перенесут с одноименной площади в одесский музей под открытым небом
Об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, пишет гражданская инициатива "Деколонизация. Украина".
Демонтаж и перенос памятников на другое место может быть осуществлен только после соответствующего решения историко-топонимической комиссии и законов Украины "Об охране культурного наследия" и "О местном самоуправлении".
Фото: Деколонизация. Украина
16 марта текущего года состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии, где было принято решение о переносе памятника Льву Толстому с одноименной площади в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом в Одессе.
Справка
В честь дня рождения Льва Толстого 55 лет назад был открыт памятник русскому писателю на одноименной площади в Одессе.
- В сентябре 2022 года неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.
- Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря вместе с монументом Екатерине II.
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