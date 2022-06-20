В Одессе слышны взрывы
Утром 20 июня в Одессе раздались взрывы
Об этом говорится в приложении "еТревога", а также сообщает Суспильне.
Тревогу в городе объявили в 7:20, сразу после этого и прогремели взрывы.
Суспильне также сообщает о дыме над Одессой.
Официальных подтверждений пока нет. Некоторые паблики пишут об уничтожении ракеты силами ПВО.
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