В Одессе слышны взрывы

Об этом говорится в приложении "еТревога", а также сообщает Суспильне.

Тревогу в городе объявили в 7:20, сразу после этого и прогремели взрывы.

Суспильне также сообщает о дыме над Одессой.

Официальных подтверждений пока нет. Некоторые паблики пишут об уничтожении ракеты силами ПВО.

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