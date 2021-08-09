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В Одессе СБУ разоблачила канал трафика кокаина членами итальянской мафии из "Ндрангета"

9 августа, 2021 понедельник
17:06
Криминал

СБУ перехватило партию кокаина стоимостью почти $10 млн и весом 60 кг. Итальянская мафия замаскировала товар в морском контейнере с фруктами, идущем в Одессу из Латинской Америки

Об этом рассказывает пресс-служба СБУ .

СБУ заблокировала канал трафика кокаина из Латинской Америки в Евросоюз. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

"У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на $10 млн по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию кокаина. Наркотики мафия спрятала в грузовом контейнере с фруктами из одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

По результатам проведенных мероприятий, сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.

Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и Управлением стратегических расследований в Одесской области ДВР Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

  • Напомним, 5 августа в Мадриде схватили босса итальянской мафии, лидера одного из кланов Ндрангеты Доменико Павильянити.
Одесса
СБУ
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