В Одессе с памятника демонтировали табличку с надписью "слава русскому оружию"
Табличку с памятника "слава русского оружия" расположенного на Приморском бульваре в Одессе убрали
Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко в telegram.
"Единственное российское оружие, которое может быть на Одесчине – это оружие, которое эти недовояки бросят на поле боя, которое станет нашими трофеями", - сказал глава области.
Ранее об этом памятнике и других, посвященные российским деятелям, писал в twitter общественный активист и видеоблогер из Одесщины Сергей Стерненко. Он призвал их демонтировать.
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