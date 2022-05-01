В Одессе с памятника демонтировали табличку с надписью "слава русскому оружию"

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко в telegram.



"Единственное российское оружие, которое может быть на Одесчине – это оружие, которое эти недовояки бросят на поле боя, которое станет нашими трофеями", - сказал глава области.

В субботу, 30 апреля, в Чернигове был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

В воскресенье, 17 апреля, в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

9 апреля в Тернополе был демонтирован памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Ранее об этом памятнике и других, посвященные российским деятелям, писал в twitter общественный активист и видеоблогер из Одесщины Сергей Стерненко. Он призвал их демонтировать.