В Одессе с 1 января вырастут тарифы на воду
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для компании "Инфоксводоканал", которая обслуживает город Одессу
Согласно постановлению НКРЭКУ, они возрастут на 17% уже с 1 января 2022 года, рассказывает одесская интернетгазета Думская.net .
Для населения тариф на водоснабжение составит 17,92 грн за кубометр с НДС (сейчас – 16,44 грн), на водоотвод – 17,24 грн за кубометр (сейчас – 13,58 грн).
Таким образом, полный цикл потребления только одного куба воды обойдется одесситам в 35 грн 16 копеек, то есть цена вырастет на 5 с лишним грн.
- В прошлый раз тарифы на воду в Одессу увеличивали 1 января 2021 года.
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