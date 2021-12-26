В Одессе с 1 января вырастут тарифы на воду

Согласно постановлению НКРЭКУ, они возрастут на 17% уже с 1 января 2022 года, рассказывает одесская интернетгазета Думская.net .



Для населения тариф на водоснабжение составит 17,92 грн за кубометр с НДС (сейчас – 16,44 грн), на водоотвод – 17,24 грн за кубометр (сейчас – 13,58 грн).



Таким образом, полный цикл потребления только одного куба воды обойдется одесситам в 35 грн 16 копеек, то есть цена вырастет на 5 с лишним грн.

В прошлый раз тарифы на воду в Одессу увеличивали 1 января 2021 года.