В Одессе с 1 по 3 мая введут удлиненный комендантский час

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.



Распоряжением Начальника ОВА Максима Марченко, только в Одессе введен комендантский час с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая.



"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - написал Братчук.



Спикер отметил, что на территории области режим комендантского часа остается без изменений – с 22.00 до 05.00.

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