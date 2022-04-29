В Одессе с 1 по 3 мая введут удлиненный комендантский час
В Одессе введут комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Распоряжением Начальника ОВА Максима Марченко, только в Одессе введен комендантский час с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая.
"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - написал Братчук.
Спикер отметил, что на территории области режим комендантского часа остается без изменений – с 22.00 до 05.00.
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