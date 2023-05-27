В Одессе разыскивается 15-летняя девушка
Одесская полиция разыскивает 15-летнюю Надежду Голоту
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одессы.
Утром субботы, 27 мая, 15-летняя Надежда Голота вышла из дому и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 150-152 см, худощавого телосложения, волосы длинные, прямые, русые, глаза голубые. Девушка была одета в черные брюки и зеленую куртку.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в территориальное отделение полиции по телефонам 048 779 43 92, 063 457 67 58 или на спецлинию "102", - говорится в сообщении.
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