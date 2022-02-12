В Одессе разогнали пророссийскую акцию под красными флагами
В субботу, 12 февраля 2022 года, в центре Одессы было сорвано проведение акции политической силы, требующей отмены декоммунизации, отказа от курса Украины на членство в НАТО и ЕС и возврата к советским взглядам на украинскую историю
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думска.net.
Митинг должен был состояться перед зданием Одесской ОГА.
Препятствием для проведения акции, как отмечается, стали "неизвестные".
Издание приводит фото разбросанных на асфальте и разорванных красных флагов участников мероприятия, а также оклееного надписями "Холуи Путина" авто организаторов.
"Сегодня в Одессе собиралась митинговать сепарская партия "Держава". Они обеспокоены языковым вопросом (которого нет), также не нравится им декоммунизация. А самое главное, это то, что они считают войну с РФ - гражданским конфликтом".
"Неизвестные" патриоты и ветер сделали свое дело.
"Непутевые растеряли даже свои тряпки", - приводит подробности известный одесский общественный активист, глава "Уличного фронта" Демьян Ганул.
"Молодые люди снесли палатку и провели воспитательную беседу с лидером партии", - отмечает в свою очередь Odessa online.
После этого, как отмечается, "митингующие побросали флаги и разошлись".
"Митингующими" же, как видно на фотографиях от Odessa online, были в основном молодые парни в спортивной одежде, закрывавшие свои лица медицинскими масками.
Справка
Эмблемой партии "Держава" является символ советской пропаганды – значок "Сделано в СССР".
А вот выдержки из размещенной на их сайте партийной программы:
"всестороннее объединение славянских народов как основы для интернационализма, мира на планете и гармоничного сосуществования";
"предоставление русскому языку статуса второго национального или статуса языка межнационального общения"
"блокировка втягивания Украины в НАТО и ЕС".
Партию возглавляет Дмитрий Василец, который после начала российского вооруженного вторжения был арестован СБУ и осужден за подыгрывание пропаганде страны-агрессора. Позже апелляционный суд отменил приговор.
В разгоне сегодняшней акции он обвинил "одесских националистов".
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