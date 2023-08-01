Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что должностные лица систематически получали проценты от подрядчиков, которые проводили государственные ремонтные работы на военных объектах в Одесском регионе. Зафиксирован случай, когда руководитель оборонного квартирно-эксплуатационного управления просил более 400 тыс. грн. от представителей местной строительно-ремонтной фирмы.

Следствие установило, что должностное лицо требовало от подрядчиков 20% взятки за договор, по которому они должны были сделать освещение на территории военного городка, где проживали украинские мобилизованные. Для того чтобы договориться с предпринимателями и получить деньги, он воспользовался услугами своего подчиненного – начальника района электрических сетей в областном городе.

Посредника, бравшего взятки от подрядчиков, задержала СБУ, когда тот получал всю сумму.

Кроме него, правоохранители пишут, что задокументировали преступную деятельность начальника коммерческой организации, связанной с сделкой. Этот коммерсант через свои фирмы конвертировал деньги, получаемые за ремонт на военных объектах.

В ходе обысков нашли доказательства, в том числе документы и печати вымышленных предприятий.

Подозрение за неправомерную выгоду должностным лицом получил посредник. Для него могут выбрать меру пресечения в виде ареста.

За эти преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.