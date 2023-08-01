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В Одессе разоблачили военного чиновника, требовавшего от подрядчиков "откаты" за контракты на ремонт казарм

1 августа, 2023 вторник
17:50
Криминал

Правоохранители задержали посредника, получившего около 400 тыс. грн взятки за ремонт казарм для мобилизованных ВСУ в Одесской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что должностные лица систематически получали проценты от подрядчиков, которые проводили государственные ремонтные работы на военных объектах в Одесском регионе. Зафиксирован случай, когда руководитель оборонного квартирно-эксплуатационного управления просил более 400 тыс. грн. от представителей местной строительно-ремонтной фирмы.

Следствие установило, что должностное лицо требовало от подрядчиков 20% взятки за договор, по которому они должны были сделать освещение на территории военного городка, где проживали украинские мобилизованные. Для того чтобы договориться с предпринимателями и получить деньги, он воспользовался услугами своего подчиненного – начальника района электрических сетей в областном городе.

Посредника, бравшего взятки от подрядчиков, задержала СБУ, когда тот получал всю сумму.

Кроме него, правоохранители пишут, что задокументировали преступную деятельность начальника коммерческой организации, связанной с сделкой. Этот коммерсант через свои фирмы конвертировал деньги, получаемые за ремонт на военных объектах.

В ходе обысков нашли доказательства, в том числе документы и печати вымышленных предприятий.

Подозрение за неправомерную выгоду должностным лицом получил посредник. Для него могут выбрать меру пресечения в виде ареста.

За эти преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

Одесса
СБУ
Одещина
военные силы Украины
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