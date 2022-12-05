В Одессе разоблачили преступную организацию, которая присваивала коммунальное имущество
НАБУ и САП 5 декабря задержали трех человек, подозреваемых в организации коррупционной схемы в Одессе
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Как установило следствие, осенью 2021 года после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.
Созданная незаконная организация "контролировала" практически все вопросы экономической жизни города, в частности взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом.
Для бесперебойного процесса реализации поставленных целей организаторы группы, по утверждению прокуроров, наладили системный подкуп чиновников и депутатов местного совета. Об этом свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.
5 декабря правоохранители задержали троих человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 УК Украины. Речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников преступной организации.
Также в Центре противодействия коррупции сообщили, что есть информация о задержании одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.
- Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Грановского.
- Также детективы НАБУ вручили нардепу Михаилу Волынцу обвинение и отправили дело в суд.
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