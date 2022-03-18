В Одессе раздаются взрывы, - Общественное

Об этом пишет Общественное .



"В Одессе слышны взрывы", - сообщило издание.



Информация о месте взрывов отсутствует.

Напомним, около 6:30 18 марта во Львове и окрестностях города прогремели несколько взрывов .

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