В Одессе раздаются взрывы
Около 10:17 14 апреля в Одессе раздались взрывы
Об этом пишут Сознательные.
"В Одессе слышны взрывы! Всем в укрытие!" - говорится в сообщении.
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