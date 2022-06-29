В Одессе раздался взрыв, поднялось облако дыма
В среду, 29 июня, в Одессе раздался взрыв, над городом поднялось облако дыма
Об этом сообщает в телеграмме пресс-служба Вооруженных Сил Украины .
Рашисты запустили в Одессу ракеты. Взрыв раздался еще до объявления воздушной тревоги.
Одну из ракет, которые запустили оккупанты по Одесской области, сбили. Однако вторая – попала.
Жителей города просят воздержаться от фото, видео и сообщений о месте попадания ракеты.
- Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате этого по меньшей мере четыре человека погибли.
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