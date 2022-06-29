Об этом сообщает в телеграмме пресс-служба Вооруженных Сил Украины .

Рашисты запустили в Одессу ракеты. Взрыв раздался еще до объявления воздушной тревоги.

Одну из ракет, которые запустили оккупанты по Одесской области, сбили. Однако вторая – попала.

Жителей города просят воздержаться от фото, видео и сообщений о месте попадания ракеты.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате этого по меньшей мере четыре человека погибли.