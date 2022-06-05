В Одессе были слышны взрывы

Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.

Официальной информации о взрывах в Одессе пока нет. Жители города подчеркнули, что в районе пяти часов слышали несколько громких взрывов.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 04:47. Местным лучше оставаться в укрытиях, пока не прозвучит отбой.

Обновлено.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области не зафиксировано попаданий российских ракет.

"В городе и регионе обстрелы не зафиксированы.



Не игнорируйте сигналы оповещения. Вероятность ракетных атак врага остается высокой", - пишет спикер.

Экипажи двух украинских военных кораблей ВМС сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью.

В небе над Одесчиной 4 мая ВСУ уничтожили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Утром 5 июня в Одессе было неспокойно, и местные слышали взрывы. Также рашисты попали в столицу.

4 июня россияне нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Одесской области, в результате которого пострадали два человека.

Сергей Братчук рассказал, что несколько дней враг обстреливал Одесчину с небольшими перерывами именно из самолетов стратегической авиации, а 3 июня был выход ракет из Черного моря.

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