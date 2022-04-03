Оккупанты атаковали Одессу с воздуха, ПВО ВСУ сбила часть ракет

Об этом сообщает "Общественное Одесса".



Информацию о взрывах также сообщили в приложении "Тревога". Подробностей пока нет.



В городе и области с 4.25 продолжается воздушная тревога. Граждан призывают оставаться в укрытии.









В 6:48 появилось видеообращение представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.



"Надеюсь вы все вежливы и в укрытии. Берегите себя и близких. Дождитесь официальной информации. Мне не стоит напоминать, что враг подлый, циничный и жестокий. Война, к сожалению, еще продолжается. Я очень вас прошу. Верьте в ВСУ и нашу победу. . Выполняйте то, что вас просят. Будьте вежливы, в укрытии и ждите сигнала", - сказал Братчук.





Телеграмм-канал Одесса. Официально отметил, что город атаковали с воздуха. Украинская ПВО сбила часть ракет, но в некоторых районах произошел пожар.



"Рекомендовано закрыть окна и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу", - говорится в сообщении.



Также украинцев призвали не публиковать фото и видео последствий, а ждать официальную информацию.

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