В Одессе пьяный водитель сбил патрульного, машину остановили выстрелами по колесам
В Одессе водитель легкового автомобиля наехал на патрульную полицию и попытался скрыться с места происшествия, полицейские остановили машину выстрелами по колесам и задержали мужчину
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области в Facebook.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель заперся в нем и отказался выходить.
При попытке уехать он наехал на патрульного, и не реагировал на требования полицейских остановиться. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по колесам.
От прохождения осмотра на алкогольное опьянение мужчина отказался. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.
- Напомним, в селе Ржавчик на Харьковщине автомобиль на железнодорожном переезде врезался в поезд, в результате чего погиб человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.4
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное