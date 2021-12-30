В Одессе пьяный водитель сбил патрульного, машину остановили выстрелами по колесам

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области в Facebook.



В полицию поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель заперся в нем и отказался выходить.



При попытке уехать он наехал на патрульного, и не реагировал на требования полицейских остановиться. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по колесам.



От прохождения осмотра на алкогольное опьянение мужчина отказался. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, в селе Ржавчик на Харьковщине автомобиль на железнодорожном переезде врезался в поезд, в результате чего погиб человек.